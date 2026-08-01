Presidenta Delcy Rodríguez lidera lanzamiento del Plan Nacional de Recreación Vacacional

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, convoca al país a garantizar el descanso, el esparcimiento y la alegría de todas las familias venezolanas, en el inicio de la temporada vacacional.

En el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Recreación Vacacional, el Gobierno Bolivariano apuesta a la recuperación definitiva de la salud mental y la sanación emocional de cada venezolano, tras los recientes acontecimientos que embargaron al país.

El Plan se llevará a cabo en todos los municipios del país con espacios seguros diseñados para ofrecer disfrute pleno y propiciar la salud física y mental, a través de actividades lúdicas, deportivas, recreativas y de actividad física.

Para asegurar la calidad y supervisión de las actividades, se han conformado comités de actividad física, deporte y recreación en los 107 campamentos transitorios, integrando a profesores de educación física, promotores y voceros deportivos de las propias comunidades.

Todos los esfuerzos para proteger la sonrisa, la tranquilidad y la sana infancia de los niños, niñas y adolescentes, con énfasis en la atención integral, van de la mano con el renacer definitivo de las familias venezolanas.

El programa recreacional no solo vela por el esparcimiento, sino también por el fortalecimiento del tejido social, mediante programaciones sistemáticas, acompañamiento y supervisión, promoviendo la unión, la alegría y el bienestar de niñas, niños y familias, en un esfuerzo por convertir la esperanza en realidades palpables.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA