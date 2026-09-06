Presidenta Delcy Rodríguez promueve la conciencia ambiental y la mitigación ante la emergencia climática global

CIUDAD MCY.-Durante el abordaje de las acciones prioritarias de conservación y ecosocialismo, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a asumir una alta responsabilidad institucional y ciudadana frente a los efectos del cambio climático en el planeta.

«Sabemos que el planeta sufre y padece la emergencia climática y nosotros tenemos que tener una gran responsabilidad en la mitigación de los riesgos en la preservación, en la conservación», aseguró.

La Mandataria subrayó que la estrategia nacional de protección ambiental se orienta hacia la educación pedagógica y el desarrollo del amor por la fauna silvestre desde la infancia, garantizando espacios de esparcimiento enfocados en la formación ecológica de las futuras generaciones.

«Hemos querido crear esa conciencia desde los niños. Estos parques servirán para que los niños también entiendan lo que significa el amor a un ser vivo, a un animal de nuestra fauna», concluyó.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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