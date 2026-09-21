Presidenta Delcy Rodríguez se reúne en Nueva York con representantes del BID

CIUDAD MCY.-En el marco del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Este encuentro de alto nivel tuvo como objetivo principal, evaluar mecanismos de cooperación estratégica entre la Nación venezolana y la institución financiera internacional.

Desde el edificio sede la ONU, se revisó la agenda de trabajo que llevará a cabo la Presidenta durante esta semana en la ciudad de New York; en el marco del 81.° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es importante destacar, que esta reunión estratégica reafirma la política de diplomacia y multilateralismo que promueve el Gobierno venezolano en escenarios internacionales; orientada al financiamiento del crecimiento productivo y a la consolidación de alianzas estratégicas globales.

Vale resaltar, que la Jefa de Estado arribó este lunes en horas de la madrugada, al Aeropuerto de Teterboro, en el condado de Bergen, Nueva Jersey, con el propósito de dar inicio a la agenda de trabajo institucional que desarrollará en la ciudad de Nueva York.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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