Presidenta Delcy Rodríguez visita carpintería comunal reactivada por el Poder Popular para el Plan «Venezuela Renace»

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realiza una visita a una carpintería comunal reactivada por el Poder Popular en la que resalta la incansable labor de sus 15 trabajadores y trabajadoras.

Ante la emergencia nacional ocurrida el pasado 24 de junio, la respuesta de este emprendimiento fue inmediata gracias a la alianza con el Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y con el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYME), logrando la producción de 700 camas para el Plan «Venezuela Renace», incluyendo 150 unidades tipo box terminadas y 526 en plena línea de fabricación.

Durante el recorrido, la Presidenta destaca el enorme potencial de este centro de producción, que cuenta con una capacidad instalada para fabricar hasta 1000 puertas mensuales.

Acompañaron a la Mandataria Nacional, en esta inspección, Anabel Pereira, vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas; Luis Villegas, ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional; Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud; Paola Posani, ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda; y Jacqueline Faría, presidenta del Plan «Venezuela Renace».

Este esfuerzo colectivo y dedicado se alinea directamente con los objetivos del Plan «Venezuela Renace», cuyo propósito es el reacondicionamiento integral de los hogares y la protección de las familias venezolanas. La visita no solo celebra la capacidad productiva de los trabajadores de «La Limonera», sino que demuestra el compromiso gubernamental de construir una ciudad más humana y próspera.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA