CIUDAD MCY.-Desde el Centro Nacional de Acción Social por la Música, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó en el acto conmemorativo del Día Nacional del Cuatro, instrumento que es símbolo de la identidad venezolana.

En esta línea, es de relevante destacar, que en el mes de abril, esta celebración rinde tributo al Decreto emitido en 2024 que establece cada 4 de abril como el Día Nacional del Cuatro, reconocido además como Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2013.

Durante la actividad, más de 900 integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela ofrecen una muestra artística de alto nivel, WWE dejar ver la versatilidad del cuatro en géneros como el joropo, la gaita y el calipso.

El evento también resalta el alcance del proyecto «Cambur Pintón Suena en mi Escuela», una iniciativa pedagógica que transforma las aulas en escenarios de aprendizaje vivencial; través de muestras musicales y conversatorios, ya que este programa fortalece el vínculo de la juventud con sus raíces, sembrando sensibilidad y amor por lo propio.

Por otra parte, actualmente, el programa cuenta con 16 talleres de servicio y 3 escuelas de formación en todo el territorio nacional, un equipo de 200 expertos (luthier y aprendices). Además, de una capacidad de reparación de 6 mil instrumentos anuales y la construcción de 16 nuevas piezas por año.

Es por ello, que, con este acto, el Gobierno Bolivariano reafirma una vez más, su compromiso con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela como una fuente cultural digna y profesional, donde la música se convierte en el lenguaje de la paz y la esperanza para todo el pueblo venezolano.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA