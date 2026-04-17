Jóvenes disfrutaron del taller El cuerpo como territorio de expresión en Maracay

CIUDAD MCY.- En los espacios del Teatro Ateneo de Maracay, se realizó el taller formativo El cuerpo como territorio de expresión. La iniciativa estuvo representada por Ezequiel Piñero, representante de la unidad de formación e integración comunitaria de la Misión Cultura en Aragua.

Durante la actividad formativa, los parricipantes realizaron prácticas de ejercicios de conciencia espacial y composiciones grupales, proyectando la cultura comunal como herramienta de liberación, donde el cuerpo se convierte en primer territorio de resistencia y comunicación liberador, es especial a los jóvenes y adultos mayores.

El taller estuvo acompañado por la dirección del teatro, representada por Daniel Centeno, y la vocería de la Comuna Maracay Legado Histórico Cultural, Nethanby Sequera, quienes promovieron el impulso de las artes escénicas, bajo la visión para la consolidación de la justicia social e identidad nacional.

FUENTE : EFE

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