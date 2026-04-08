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Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció que habrá incremento salarial el 1 de mayo

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PorRafael Velásquez

Abr 8, 2026

CIUDAD MCY.-Este miércoles, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un mensaje especial a la Nación, con el propósito de avanzar de manera firme hacia el desarrollo próspero de la Patria y continuar robusteciendo los principios de soberanía, de paz, convivencia, diálogo y reencuentro nacional.

Este martes 7 de abril, la Presidenta Encargada resaltó que hablaría al país de las verdades y los cambios que necesita Venezuela, y «de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes».

Es importante destacar que, en diferentes ocasiones, la Mandataria Encargada ha reiterado la importancia de avanzar hacia la estabilidad económica y el fortalecimiento de los sectores estratégicos para la transformación de las inmensas riquezas del país, en bienestar tangible.

Durante la actividad, Rodríguez estuvo acompañada por el Consejo de Vicepresidentes, Ministros, entre otras autoridades que forman parte del Ejecutivo; y que contribuyen al transitar de la prosperidad, la expansión de las fuerzas productivas, desarrollo financiero, comercial tecnológico, social político, cultural, y a la felicidad social del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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