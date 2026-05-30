Presidenta (E) Delcy Rodríguez encabezó I Encuentro del Plan Comunal del Café 2026

CIUDAD MCY.-En el marco de las políticas de fortalecimiento del sistema productivo nacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera una jornada de trabajo dedicada al impulso de la economía comunal en el sector cafetalero del país.

La actividad, concebida para profundizar la transferencia de gestión directa al pueblo organizado, con especial foco en los estados Portuguesa y Lara, regiones estratégicas que concentran el 84% de la producción nacional de este rubro. Durante el encuentro, se cuenta con la participación de autoridades ministeriales y voceros comunales de más de 100 organizaciones socio-productivas que convergerán para consolidar el encadenamiento productivo y el desarrollo sustentable desde los territorios.

A partir, de una inspección técnica a las capacidades de procesamiento y torrefacción de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal «El Cafetal», ubicada en el municipio Ospino del estado Portuguesa, modelo de gestión que busca potenciar tanto el abastecimiento del mercado interno como la proyección de la producción nacional hacia mercados internacionales.

Con esta iniciativa, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la construcción de una economía soberana, orientada a la superación definitiva de las limitaciones impuestas por los bloqueos y a garantizar el bienestar social del pueblo venezolano a través del esfuerzo productivo comunal.

4 MILLONES DE QUINTALES DE CAFÉ

La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, informó este sábado 30 de mayo que entre el año 2025-2026 la producción de café alcanzó prácticamente cuatro millones de quintales de ese rubro.

La presidenta (E) detalló que 1.8 millones de quintales fueron destinados al consumo nacional y 2.1 millones de quintales fueron para la exportación.

“El café es uno de los rubros más importantes donde la economía comunal ya tiene todo el circuito organizado”, afirmó durante una asamblea con caficultores de los estados Portuguesa, Lara y Trujillo.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL | LA IGUANA

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