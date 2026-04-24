Ciudad MCY

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Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió a su homólogo colombiano Gustavo Petro en Miraflores

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PorRafael Velásquez

Abr 24, 2026

CIUDAD MCY.– Este viernes, en un ambiente de fraternidad y bajo la visión compartida de la «Patria Grande», la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores, al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro.

El encuentro oficial tiene como objetivo, fortalecer las alianzas de cooperación en materia comercial, energética, política y de seguridad entre ambas naciones.

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con la presidenta (E) Delcy Rodríguez, para revisar la agenda bilateral reafirmando el compromiso de afianzar los lazos de hermandad y desarrollo compartido.

Caracas y Bogotá proyectan un crecimiento compartido a través del desarrollo de proyectos estratégicos haciendo énfasis en los estados fronterizos.

Vale subrayar, que este diálogo es el resultado de la III Reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad instalada ayer en la Casa Amarilla, donde se activaron 11 mesas de trabajo que abordan áreas estratégicas como: seguridad y defensa, comercio e industria, energía e hidrocarburos, salud y asuntos ambientales y soberanía energética.

 

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA 

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