Presidenta (E) Delcy Rodríguez visitó instalaciones de la chocolatería artesanal «Cakawa»

CIUDAD MCY.-En el marco de la agenda de fortalecimiento económico y apoyo al sector productivo nacional, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita a las instalaciones de la Compañía Anónima «Cakawa», reconocida empresa dedicada al procesamiento de cacao y chocolatería de alta gama.

La Mandataria Encargada también aprovechó la oportunidad para realizar un recorrido por la chocolatería, en la que constató los procesos de producción de la marca que recientemente se ha destacado por su capacidad productiva y su operación, que se centra en una tonelada y media que refleja su compromiso con la artesanía y la excelencia.

En este contexto, es importante resaltar que el cacao que procesa Cakawa nace del trabajo de productores genuinos, hombres y mujeres dedicados a este noble rubro en distintas regiones de Venezuela.

Cakawa emergió en el año 2018 con el objetivo de reflejar autenticidad y calidad, y se ha posicionado actualmente como un artesano del cacao, dedicado a crear chocolate de «verdad» para un paladar exigente.

Al respecto, es relevante destacar que esta visita se suma a la reciente agenda de despliegue territorial de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, quien esta semana ha liderado encuentros para potenciar la dinámica energética y el desarrollo de emprendimientos locales en diferentes sectores del país, a fin de seguir sumando esfuerzos junto al Estado para garantizar un futuro de prosperidad y paz económica para todos los venezolanos.

Durante el recorrido, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud; Julio León Heredia, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras; y del ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, entre otras autoridades presentes.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA