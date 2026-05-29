Presidenta (E) inauguró Centro Tecnológico y de Gestión de Datos de Hidrocarburos

CIUDAD MCY- La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, inaugura este viernes el Centro Tecnológico y de Gestión de Datos de Hidrocarburos, un complejo estratégico diseñado para consolidar la soberanía, procesamiento y gobernanza de la información técnica de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional.

Este nuevo nodo estratégico, que se perfila como un hub tecnológico de vanguardia, integra capacidades avanzadas de almacenamiento, ciberseguridad industrial, automatización e inteligencia artificial.

Su estructura está diseñada para albergar tres pilares operativos fundamentales: el Banco Soberano de Datos de Petróleo y Gas, que resguarda más de 800 Terabytes de información geocientífica crítica; la Dirección Ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA, responsable de la infraestructura y seguridad de los sistemas críticos; y el Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva en Hidrocarburos, instancia dedicada a la innovación y optimización de los procesos productivos.

El edificio, distribuido en cuatro niveles, destaca por su moderna Sala de Visualización ubicada en el primer piso, equipada con tecnología de despliegue digital de alto nivel. Este espacio permitirá a inversionistas y empresas especializadas realizar análisis detallados de paquetes geocientíficos multimodales, incluyendo datos sísmicos 2D y 3D, registros de pozos y estudios de yacimientos, con el fin de evaluar con precisión el potencial prospectivo del país. Asimismo, las instalaciones facilitan la convergencia operativa necesaria para la toma de decisiones basada en modelos predictivos y analítica avanzada.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA