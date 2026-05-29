Venezuela reafirmó compromiso con la Carta de la ONU

CIUDAD MCY.- La embajadora y representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Coromoto Godoy, manifestó el compromiso del Estado venezolano con los principios y lineamientos de la Carta de la ONU, así como el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

Durante su intervención en el Debate Abierto de Alto Nivel del Consejo de Seguridad titulado: “Mantenimiento de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y fortalecimiento del sistema internacional centrado en la ONU”, la diplomática resaltó el carácter jurídico vinculante de las obligaciones de la carta.

“Reafirmé el compromiso de Venezuela con la Carta de las Naciones Unidas y la Diplomacia Bolivariana de Paz, destacando la importancia del diálogo, la distensión y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, subrayé que las obligaciones consagradas en la Carta son jurídicamente vinculantes para toda la comunidad internacional”, informó Godoy en su cuenta de la red social Instagram.

Igualmente, señaló que la ONU debe recuperar su rol en cuanto al ámbito mundial, con el fin de mantenerse como “el principal espacio de diálogo entre los Estados”.

La diplomática agregó un material audiovisual a la publicación, donde destaca los principios para garantizar la paz y armonía de la humanidad ante los desafíos globales.

“El futuro de la humanidad debe construirse sobre la cooperación y no sobre la confrontación. Sobre la solidaridad y no sobre la dominación, sobre el dialogo y no sobre la coerción”, afirmó Godoy.

FUENTE: AVN

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