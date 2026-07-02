Presidenta (E) otorga medallas «Héroe de Venezuela» a rescatistas de Suiza e Italia

CIUDD MCY.- Los equipos de rescatistas provenientes de Italia y Suiza, quienes arribaron a Venezuela para asistir a los ciudadanos afectados por los movimientos telúricos, fueron condecorados con la medalla Héroe de Venezuela, segunda clase, por parte de la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Al respecto, el líder del equipo de rescate de Italia, Ciro Bolognese, declaró: «Estoy muy orgulloso de estar aquí representando a Italia; agradezco la cálida bienvenida y el afecto que recibimos de la población venezolana. Vinimos aquí lo más pronto posible para traer nuestra contribución en este momento triste al pueblo de Venezuela», concluyó al señalar que «nunca olvidaremos estas experiencias, nunca olvidaremos a Venezuela ni a su pueblo; y llevaremos a Venezuela en nuestros corazones por siempre».

Por su parte, el líder del equipo de rescate de Suiza, Sebastian Oister, considera que su apoyo esperanzó a la población venezolana, a la cual calificó como «muy noble». «Les felicito de corazón y les agradezco por todo el apoyo que nos han brindado: la logística, el terreno, […] todo el transporte, el apoyo del Ejército en las vías para acceder a las zonas», extendió Oister.

Por último, el rescatista suizo indicó que su equipo retornará al país europeo y será relevado por otro grupo, el cual realizará sus operaciones desde la base suiza que ya está presente en territorio venezolano. «La colaboración entre nuestros pueblos va a continuar».

La delegación venezolana estuvo conformada por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, y el ministro de Defensa, Gustavo González López. Los grupos de rescatistas también incluyen a unidades caninas, las cuales fueron cruciales para la localización con vida de personas atrapadas bajo los escombros.

FUENTE: VTV

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