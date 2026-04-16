Presidenta encargada de Venezuela se reunió con director adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este jueves al director general adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, quien antes se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional (AN).

En una publicación de Telegram, la dignataria calificó como “cordial reunión junto el Director General Adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, y su delegación, en aras de fortalecer nuestra cooperación con Europa sobre la base del respeto y el diálogo constructivo”.

Rodríguez destacó que Venezuela y la representación del bloque europeo avanzan “hacia una nueva etapa de relacionamiento productivo, mediante mecanismos de trabajo conjunto, en beneficio de nuestras naciones”.

FUENTE: AVN

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