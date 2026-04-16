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Presidente de AN se reúne con delegación de la UE para avanzar en ruta de cooperación mutua

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PorRafael Velásquez

Abr 16, 2026

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez Gómez, informó este jueves mediante su canal de Telegram, sobre el desarrollo de un encuentro estratégico con una delegación de la Unión Europea (UE), con el objetivo de consolidar las relaciones diplomáticas y de trabajo entre ambas partes.

Rodríguez señaló que la representación europea estuvo integrada por los diplomáticos Pelayo Castro, Adriana Vázquez y María Antonia Calvo Puerta.

Asimismo, enfatizó que en sintonía con la política de diálogo permanente, durante el encuentro se logró establecer una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo productivo.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la ratificación del compromiso diplomático bajo principios de soberanía.

En ese sentido, el presidente del Poder Legislativo destacó que en el intercambio se reafirmó la voluntad de avanzar en una ruta de cooperación mutua basada en el respeto.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

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