Presidenta Encargada recibió al Secretario General de la Organización Ítalo-Latinoamericana

CIUDAD MCY.-Este jueves, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro de trabajo con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), Giorgio Silli; con el firme objetivo de afianzar los lazos de cooperación mutua.

El recibimiento del Secretario General de la Organización Ítalo-Latinoamericana, se dio en el Palacio de Miraflores, con la finalidad de verificar la agenda común en materia de cooperación internacional, desarrollo económico, transición energética y relaciones diplomáticas entre Venezuela – Italia y el organismo intergubernamental.

Durante el intercambio, las autoridades abordaron el potencial de desarrollo en proyectos estratégicos, evaluación de iniciativas conjuntas en diferentes áreas, formación técnica y el fortalecimiento institucional que la organización promueve activamente en la región latinoamericana.

En este orden de ideas, es relevante mencionar que, durante la actividad, estuvo presente Ana Cecilia Bonilla Taviani, consejera del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana.

Por parte de la delegación venezolana, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por Jannier Viloria, vicepresidente de Gas de Petróleos de Venezuela (PDVSA); Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores; María Elena Uzzo, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana; entre otras autoridades.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA