Presidente de Colombia visitará Venezuela el próximo 24 de abril

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó hoy que el próximo 24 de abril visitará Venezuela y hablará con su presidenta encargada sobre la necesidad de que ese país transite hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles.

CIUDAD MCY.- Así lo expresó el mandatario en una entrevista a la Radio y Televisión Española (RTVE) y la Agencia EFE, desde España, a donde viajó para participar en la cumbre de líderes progresistas que se realiza en la ciudad de Barcelona desde esta jornada y hasta mañana.

Según refirió el gobernante en sus declaraciones, reproducidas en esta capital, la ciencia indica que tanto el petróleo como el carbón llevan al declive de la humanidad.

“Entre los yacimientos de carbón de Colombia y de petróleo de Venezuela, matamos a toda la humanidad, si eso se manda al aire, a la atmósfera. Luego, nuestro destino es diferente al carbón y al petróleo, yo lo estoy practicando (en Colombia)”, remarcó.

Delcy Rodríguez y Petro tenían previsto reunirse el pasado 13 de marzo en un sitio fronterizo del neogranadino departamento de Norte de Santander, pero el encuentro fue pospuesto por motivos de “fuerza mayor”, según alegó la Cancillería de Venezuela en un comunicado.

No obstante, se celebró luego en Caracas una reunión binacional en la que se discutieron temas relacionados con la cooperación en materia energética, de seguridad y de intercambio de información e inteligencia.

En ese momento también trascendió que los días 23 y 24 de abril se realizará en Maracaibo, Venezuela, la Reunión Binacional de Buena Vecindad.

La agenda del jefe de Estado colombiano en Barcelona incluye su participación en encuentros bilaterales, espacios académicos y en escenarios multilaterales enfocados en la defensa de la democracia, el multilateralismo y los desafíos globales contemporáneos.

Se reunirá el presidente con la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Argentina, Axel Kicillof, en la Biblioteca Gabriel García Márquez, donde entregará un cuadro del Nobel de Literatura.

Petro se entrevistará además con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca, y acudirá al panel académico ‘Democracia y diálogo de civilizaciones’, en la Universidad de Barcelona.

Al final del día, sostendrá una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

FUENTE: PL

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