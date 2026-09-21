Presidente de Convecar destaca que Venezuela es el «principal país

Luis Pérez Stuve aseguró que más del 98% de la carne y leche que consumen los venezolanos se produce en el país, y llamó a la Asamblea Nacional a reactivar la reforma de la ley penal ganadera para blindar al sector

CIUDAD MCY.-El presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar), Luis Pérez Stuve, destacó que Venezuela es el principal país productor de carne y leche del trópico, gracias a la resiliencia permanente del sector agropecuario. Stuve resaltó que el país cuenta con 400 años de trayectoria en la actividad ganadera y que actualmente son 125 mil los productores que generan más de tres millones de empleos.

«(El) principal país productor de carne y leche en el trópico (llevado por la) resilencia permanente (…). Nosotros tenemos 400 años produciendo carne y lo sabemos hacer, no solo eso, somos 125 mil productores que generamos más de tres millones de empleos», expresó Stuve.

El directivo explicó que los avances técnicos y el esfuerzo continuo del campo han permitido mejorar notablemente la calidad del producto final, logrando «mejor carne y mejor leche», lo que consolida una oferta competitiva para la población venezolana.

Para consolidar este crecimiento, el presidente de Convecar enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, de manera que los productores puedan concentrar sus esfuerzos exclusivamente en la producción y «no en cuidar su talanquera».

En ese sentido, hizo un llamado directo a la Asamblea Nacional (AN) para que reanude el debate sobre la Reforma de la Ley Penal a la Actividad Ganadera, una herramienta jurídica que calificó como prioritaria para el resguardo y la estabilidad del gremio, pues «el sector lo necesita».

FUENTE: PRENSA GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL