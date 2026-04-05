Presidente Maduro llama al reencuentro y la esperanza este Domingo de Resurrección 2026

CIUDAD MCY-. A propósito del Domingo de Resurrección, el presidente de la República, Nicolás Maduro, compartió un mensaje de reencuentro y esperanza a través de sus redes sociales. Acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, el mandatario destacó que la Semana Santa representa un ciclo de renovación espiritual.

El jefe de Estado reflexionó sobre el pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro para invitar a la ciudadanía a superar las diferencias. En sus palabras, este tiempo sagrado llama a los venezolanos a dejar atrás las confrontaciones y a trabajar en la construcción de un futuro compartido, fundamentado en el perdón necesario para avanzar como sociedad hacia la prosperidad.

Respecto a la superación de los conflictos, el presidente Maduro enfatizó:

«Hay que quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor. Resucitar también es sanar, liberar, perdonar, reencontrarnos y volver a caminar juntos».

Con dicha premisa, instó a fortalecer el diálogo y la reconciliación nacional como las únicas vías para consolidar la paz duradera en todo el territorio. Asimismo, reafirmó su compromiso con la protección del pueblo, citando la promesa de acompañamiento eterno de Cristo.

Maduro concluyó su mensaje asegurando que la victoria de la vida y la verdad prevalecerá sobre cualquier adversidad. También, extendió una bendición especial a todas las familias venezolanas y a los pueblos del mundo en el cierre de la Semana Mayor 2026.

FUENTE VENEZUELA NEW

FOTO: CORTESÍA