Presidente Maduro: ¡Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes!

CIUDAD MCY.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió este domingo un mensaje a su familia y al Pueblo venezolano, en el que aseguró que se encuentra firme y agradeció las muestras de cariño recibidas.

«Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición», expresó a través de sus redes sociales.

En el mensaje, publicó dos fotografías suyas que calificó como un pequeño regalo para sus nietos, los niños y el Pueblo.

Además, Maduro citó al apóstol Pablo: «Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó» (Rom 8,37). «Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá», afirmó junto a la primera dama.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÍA