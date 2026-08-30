Prevén cielo con nubosidad moderada y lluvias dispersas para este domingo

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estiman para este domingo cielo con nubosidad moderada, asociadas a lluvias dispersas propiciadas por el paso de la onda tropical N.º 43 por el mar Caribe y la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

Del mismo modo, prevén durante la mañana, precipitaciones con mayor intensidad y frecuencia en zonas de Monagas, norte de Bolívar, Llanos Occidentales, Gran Caracas, Andes y Zulia, y lluvias de menor intensidad en los Llanos Centrales, Aragua y Carabobo. El resto del país prevalecerá con nubosidad de parcial a fragmentada.

Asimismo, en horas de la tarde y noche, se incrementará el desarrollo nuboso en buena parte del país, que generará precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica esporádica, principalmente en partes de Bolívar, Amazonas, Región Centro Norte, Llanos Occidentales/Centrales, Andes y Zulia.

Entretanto, para los estados La Guaira, Distrito Capital y Miranda, se espera nubosidad fragmentada en horas de la mañana, con algunas lluvias o chubascos dispersos. Después del mediodía se mantendrá parcialmente nublado.

El viento de componente sureste, con velocidades que rondan los 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C en los Altos mirandinos y una máxima que podría alcanzar los 35°C en La Guaira.

FUENTE : VTV

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