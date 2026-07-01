Programa Mundial de Alimentos prevé atender a 500.000 afectados por terremotos en Venezuela

CIUDAD MCY.- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) amplió sus operaciones de emergencia en Venezuela para brindar asistencia hasta 500.000 personas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

El organismo solicitó un financiamiento inicial de 50 millones de dólares para sostener durante tres meses la distribución de alimentos, así como la logística y las comunicaciones.

Además, el ente multilateral subrayó que puede ampliar la cobertura hasta un millón de personas si obtiene los recursos necesarios, informó el PMA a través de sus redes sociales.

En el estado La Guaira, el más afectado, el PMA inició la entrega de paquetes con raciones para un mes, compuestas por cereales, legumbres y aceite vegetal, en beneficio de 1.200 personas. También instaló centros temporales de alimentación.

FUENTE : AGENCIA

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