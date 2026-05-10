Progresan trabajos de falla de borde en KM 16 de carretera a Choroní

Estas labores forman parte de una agenda de atención a puntos críticos de la vía hacia la zona costera, con el propósito de ofrecer soluciones estructurales que respondan a necesidades viales.

CIUDAD MCY.- En aras de ofrecer caminos en óptimas condiciones a todos los aragüeños, la infraestructura vial sigue siendo una prioridad para el Gobierno regional, por cuanto continúa desplegadas cuadrillas para la mejora de la falla de borde en el kilómetro 16 de la carretera que va a Choroní, específicamente en el sector Las Chayotas.

Estos trabajos, enmarcados en la 2da T “Ciudades Humanas para el Buen Vivir”, del Plan de las 7 Grandes Transformaciones y del Plan de la Aragüeñidad, buscan reforzar la seguridad de conductores y usuarios de esta vía.

Las acciones realizadas por las cuadrillas especializadas de la alcaldía de la jurisdicción, contemplan demolición de la estructura afectada, canalización de aguas y colocación de varillas corrugadas de acero, esto con el objetivo de garantizar la durabilidad del asfalto que será aplicado tras la estabilización del terreno.

Con estas importantes mejoras se garantizará una mejor transitabilidad a todos los conductores y usuarios de la localidad, así como preservar la conectividad entre comunidades que dependen de esta vía para sus actividades.

En este sentido, el despliegue se mantiene en articulación con los lineamientos nacionales y regionales, bajo orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faria, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales y el equipo de Vías de Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA