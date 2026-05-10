Autopista Regional del Centro quedó libre de obstáculos

Un equipo perteneciente a la empresa estadal Vías de Aragua realizó labores de mantenimiento logrando eliminar objetos que comprometían la visibilidad de los usuarios de la principal vía del Centro del país.

CIUDAD MCY.- La cuadrilla de mantenimiento de Vias de Aragua se desplegó en puntos estratégicos de la Autopista Regional del Centro (ARC), donde llevó a cabo una jornada exhaustiva de limpieza.

El despliegue arrancó a tempranas horas del día donde un cuerpo multidisciplinario, con herramientas y equipos adecuados, realizó labores de desmalezado, recolección de desechos físicos y vegetales.

Gracias a esta jornada se logró eliminar los obstáculos que comprometían la visibilidad de los usuarios y al mismo tiempo garantizó el seguro desplazamiento vehicular.

La actividad forma parte del Plan de la Aragueñidad, orientado por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, que se ejecuta de forma permanente en la entidad.

Esta acción no solo busca mejorar la estética de la importante arteria vial, sino también optimiza la seguridad vial para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta ruta.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA