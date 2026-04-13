PSUV respalda a presidenta (E) y acompaña peregrinación por la paz y cese de sanciones

CIUDAD MCY.- El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está unido y respalda totalmente a la presidenta (E) Delcy Rodríguez, y la acompañará en cualquier circunstancia en sus iniciativas a favor de la paz y el cese de las sanciones y bloqueo que se aplican contra el país, informó este lunes el secretario general de la tolda política, Diosdado Cabello.

Durante la rueda de prensa semanal, Cabello dijo que el 19 de abril se iniciará la peregrinación convocada por la jefa de Estado a todos los sectores del país. “A diversos partidos políticos, movimientos sociales, agrupaciones, empresarios, emprendedores, campesinos, mujeres, juventud, partidos políticos, a los cuales se suma el Partido Socialista Unido de Venezuela, a ese llamado que hace nuestra presidenta, y ahí estaremos como uno más en cada actividad que se organice”, informó.

Precisó que ese día la peregrinación será organizado en los ejes Occidente, Sur, Los Andes y los Llanos. “Y ahí estará el PSUV de manera activa, pero es un llamado abierto para que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela y se potencie la paz en cada rincón de nuestro país”.

JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

Cabello pidió a los integrantes de la Conferencia Episcopal de Venezuela a integrarse a esta peregrinación contra el bloqueo, así como han pedido participar en el seguimiento de la aplicación de la Ley de Amnistía.

“Yo no puedo hablar de manera particular, porque voy a terminar diciendo: no les creo. Voy a tratar de hablar de manera general, pero para creer que se sumen por las causas de lo más pobres, de verdad que se sumen, serán bienvenidos siempre”, respondió, al recordar que en el golpe de abril 2002 contra el Comandante Chávez varios de esos integrantes apoyaron activamente en los hechos violentos, justificaron e incluso participaron directamente con los golpistas.

También recordó que en el pasado 3 de enero, tras las muertes por bombardeos militares de EE.UU. que llevó al secuestro de la pareja presidencial, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, no se han pronunciado ni siquiera por las víctimas. “Ser cristiano de corazón es lo que tienen que ser para ser solidario, para sentir que el daño a alguien te causa igual daño a ti, porque todos somos iguales como seres humanos; ellos voltean, se hacen los locos, ojalá se incorporen a trabajar (…) pero allá ellos con su conciencia. Ojalá se incorporen realmente a las labores de ser buenos pastores».

DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL

Al recordar el golpe de abril 2002, Cabello destacó que las nuevas generaciones deben conocer la verdad que por mucho tiempo ha sido silenciada por los medios de comunicación que participaron directamente en el golpismo y que provocó una dictadura a la cabeza del entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga. Recordó que el 13 de abril, en forma inédita, el pueblo la combatió en las calles y desalojó a los golpistas de Miraflores en 47 horas tras rescatar al comandante-presidente de su secuestro.

Dijo que la dirigencia extremista de derecha derrocó por dos días a Chávez, el 11 y 12 de abril, pero tras la derrota fulminante, desde entonces no celebran esas fechas. Al contrario, los revolucionarios sí celebran la victoria inédita popular del 13 de abril y por eso la marcha por el Día Nacional de la Dignidad que se conmemora todos los años.

Lamentó que muchos de los mismos desestabilizadores y golpistas de ayer, son los que están hoy al frente de nuevos planes violentos. “¿Dónde está esa gente? los viejos se fueron de Venezuela, los militares traidores los usaron y los desecharon y los jóvenes de entonces son los mismos que están ahorita (…) los que pidieron invasiones, son los mismos del 2002”.

Finalmente, Cabello insistió que los revolucionarios están obligados a insistir con este tema, todos los días, para que se sepa quienes fueron los que promovieron ese golpe de Estado.

“Que se sepa quiénes firmaron el decreto de Carmona, que se sepa quiénes fueron los traidores que se fueron en ese momento, que traicionaron al Comandante Hugo Chávez, que se sepa de la nobleza del comandante cuando sacó un Cristo y llamó al diálogo a sus agresores, a los mismos que habían ordenado ‘mátenlo’, y Chávez fue capaz de sentarse con ellos, en lo que ha sido siempre la política de nuestro Gobierno Bolivariano”, recordó Cabello.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA