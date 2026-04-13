Instalada Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales en Miraflores

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer la paz social y profundizar el desarrollo económico nacional, la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, lideró la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales en el Palacio de Miraflores.

Durante su intervención, Rodríguez Gómez destacó los avances económicos del país a pesar de las restricciones externas. Informó que Venezuela ha alcanzado una recuperación del 52 % de su capacidad instalada, una cifra significativa frente al 9 % registrado en el año 2019.

«Imaginen un Estado sin acceso a mercados financieros internacionales, un Estado que ni siquiera puede tener cuentas en el extranjero, un Estado cuyas cuentas con los recursos financieros del país fueron congelados y bloqueados, un Estado que fue excluido del sistema económico, financiero y comercial predominante en el mundo, un Estado cuyos ingresos en divisas cayeron en un 99 % (…)», señaló.

Asimismo, recordó el proceso de recuperación inició en el periodo 2020-2021 en un país bloqueado «Venezuela está bloqueada, Venezuela está sancionada y bloqueada, esa realidad no ha cambiado».

De igual manera, la mandataria (E), enfatizó que el diálogo debe ser permanente hasta alcanzar soluciones duraderas y sostenibles para los trabajadores y sectores económicos.

Vale recordar que en días recientes, la jefa de Estado (E) informó que la creación e instalación formal de esta Comisión para el Diálogo Laboral, instancia que tiene como finalidad profundizar el desarrollo económico y fortalecer la paz social del país, un espacio destinado para llegar al entendimiento.

La mesa de trabajo cuenta con una representación diversa que incluye al sector privado, la fuerza laboral activa, pensionados y jubilados, quienes ratificaron su compromiso con esta iniciativa.

FUENTE: VTV

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