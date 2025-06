Público maracayero rió a carcajadas en el show de Piter Albeiro

**Después de un “sold out”en la ciudad de Caracas el comediante colombiano se presentó por primera vez en Maracay e hizo vibrar al majestuoso teatro con sus chistes y ocurrencias**

Ciudad MCY.- En las instalaciones del Teatro de la Opera de Maracay (TOM), el humorista nacido en Bucaramanga Colombia, Piter Albeiro, presentó su nuevo show a cientos de espectadores que rieron hasta mas no poder.

En una noche fresca, los maracayeros se dieron cita en el TOM para disfrutar del maravilloso evento interactivo durante dos horas de puro entretenimiento, risas y reflexión.

El equipo de Ciudad MCY tuvo la oportunidad de entrevistar al humorista donde brindó todos los detalles de este show.

“Estuve retirado de los escenarios durante 6 años y en este regreso preparé un show especial para toda mi gente linda de Venezuela, el cual fue adaptado un poco por las jergas que usan ustedes. Mi esposa es venezolana y quise que se sintieran cómodos y disfrutaran de esta presentación con palabras coloquiales de este país”, expresó Albeiro.

El artista mencionó como se siente luego de haber tenido un “sold out” en la capital venezolana.

“Tener un sold out en Caracas para mí fue una emoción muy grande porque el público venezolano me ha recibido muy bien y como me fue muy bien quise extender la gira hacia otras ciudades del interior del país, donde me ha ido y se que me seguirá yendo bien”.

De igual manera comentó que estuvo emocionado al presentarse por primera vez en Maracay y promete volver para hacer turismo y conocer todas las bondades de Aragua.

“Sé que tienen una tierra maravillosa y muy bonita, quiero conocer sus playas, sus montañas y cada paisaje que adorna este lugar, su gente es muy amable y me gustaría compartir más con los aragüeños, prometo regresar para visitar los lugares turísticos y seguir comiendo su deliciosa gastronomía”, señaló el humorista.

El ganador del récord mundial del humor con 101 horas consecutivas contando chistes, seguirá recorriendo al país durante los próximos días para hacer reír al público venezolano con lo mejor de su nuevo show.

“Soy partícipe de que los buenos somos más, que podemos hacer reír sin utilizar palabras obscenas y que el público venezolano me haya recibido con tanta euforia, para mi es un honor gigante y un regalo que me llevo en mi corazón, los amo profundamente”, resaltó el humorista mientras finalizaba la entrevista.

Anais Rondón | FOTOS CIUDAD MCY