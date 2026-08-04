Realizan con éxito la primera súper clase de kenpo karate en Revenga

CIUDAD MCY.- La escuela de artes marciales mixtas “Joanita Kenpo” del municipio José Rafael Revenga, se convirtió en escenario de una destacada jornada deportiva con la celebración de la primera súper clase de kenpo karate. El evento estuvo dirigido a los pequeños y jóvenes atletas de la escuela Ire Okan, pioneros de esta disciplina en la entidad.

La actividad estuvo dirigida por el Quinto Dan, Édgar Hernández, en compañía de un nutrido equipo de destacados instructores conformado por Margarita Vega (6to Dan), Henry Moreno (6to Dan), Rodny Osto (3er Dan) y Jhonny Pino (3er Dan), quienes sumaron sus conocimientos para nutrir la formación de las nuevas generaciones de deportistas.

Al respecto, Hernández destacó que la jornada buscó masificar la práctica del kenpo karate e impulsar el talento juvenil, aprovechando los espacios deportivos de la zona.

Durante la sesión, un total de 55 practicantes presenciaron y ejecutaron técnicas de combate, defensa personal tradicional y manejo de armas. Además del aspecto físico, la capacitación enfatizó aspectos claves del desarrollo ético y psicológico del atleta, como el control de la ira, la disciplina y ejercicios de respiración para fortalecer el autocontrol del carácter.

La jornada culminó con una importante ceremonia de evaluación y promoción de grados, donde se hizo entrega de sus respectivos certificados y nuevos rangos a 12 participantes, destacando un cinturón negro primer Dan, un cinturón naranja, cuatro cinturones amarillos y seis cinturones blancos. El encuentro contó también con el respaldo y acompañamiento de deportistas de Calistenia y Artes Marciales Mixtas (MMA), consolidando una alianza multidisciplinaria destinada a potenciar este semillero deportivo municipal con miras a futuras competencias regionales y nacionales.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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