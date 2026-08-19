Realizan jornadas especiales de trámites vehiculares en seis estados

CIUDAD MCY.-Una serie de operativos especiales para trámites vehiculares comenzó en seis estados del territorio venezolano. Las jornadas se mantendrán activas hasta el próximo 21 de agosto, según comunicó el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) en su cuenta de Instagram.

APURE

Elorza, del 18 al 20 de agosto

Sede de la Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos, parroquia Trinidad de Ochuna.

El Amparo, 20 de agosto

Plaza Bolívar.

CARABOBO

Montalbán, 20 de agosto

Calle 1, cruce con Calle Bolívar, sector Nuevo Montalbán.

FALCÓN

Punto Fijo, 20 de agosto

Tribunal Móvil, antiguo Aeropuerto, Parroquia Norte

Coro, 20 de agosto

Terminal de Pasajeros Polica Salas

GUÁRICO

El Sombrero, 18 al 20 de agosto

Sede de la Alcaldía del municipio Juan Mellado

Tucupido, 20 de agosto

Plaza Bolívar.

PORTUGUESA

Acarigua, 20 de agosto

Sede de la Alcaldía del municipio Opsino, Barrio José Antonio Páez, Calle Principal, Sala 1×10.

ZULIA

Sector El Venado, 20 de agosto

Plaza Bolívar.

Caja Seca, 20 de agosto

Sector Curva del Caimán, en los espacios de la Hacienda Fundo Las Lomas.

El Moján, 20 de agosto

Plaza Bolívar de San Rafael del Moján.

La institución recuerda a toda la ciudadanía la importancia de mantener al día la documentación legal de sus vehículos para garantizar una movilidad segura, responsable y apegada a las leyes de tránsito vigentes.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA