Realizan jornadas especiales de trámites vehiculares en seis estados

CIUDAD MCY.-Una serie de operativos especiales para trámites vehiculares comenzó en seis estados del territorio venezolano. Las jornadas se mantendrán activas hasta el próximo 21 de agosto, según comunicó el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) en su cuenta de Instagram.
APURE
- Elorza, del 18 al 20 de agosto
- Sede de la Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos, parroquia Trinidad de Ochuna.
- El Amparo, 20 de agosto
- Plaza Bolívar.
CARABOBO
- Montalbán, 20 de agosto
- Calle 1, cruce con Calle Bolívar, sector Nuevo Montalbán.
FALCÓN
- Punto Fijo, 20 de agosto
- Tribunal Móvil, antiguo Aeropuerto, Parroquia Norte
- Coro, 20 de agosto
- Terminal de Pasajeros Polica Salas
GUÁRICO
- El Sombrero, 18 al 20 de agosto
- Sede de la Alcaldía del municipio Juan Mellado
- Tucupido, 20 de agosto
- Plaza Bolívar.
PORTUGUESA
- Acarigua, 20 de agosto
- Sede de la Alcaldía del municipio Opsino, Barrio José Antonio Páez, Calle Principal, Sala 1×10.
ZULIA
- Sector El Venado, 20 de agosto
- Plaza Bolívar.
- Caja Seca, 20 de agosto
- Sector Curva del Caimán, en los espacios de la Hacienda Fundo Las Lomas.
- El Moján, 20 de agosto
- Plaza Bolívar de San Rafael del Moján.
La institución recuerda a toda la ciudadanía la importancia de mantener al día la documentación legal de sus vehículos para garantizar una movilidad segura, responsable y apegada a las leyes de tránsito vigentes.
FUENTE : VTV
FOTO : CORTESÍA