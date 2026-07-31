Realizarán concierto en Bello Monte a beneficio de los afectados por el doblete sísmico

CIUDAD MCY.- El mandolinista Jorge Torres informó que el próximo 9 de agosto, a partir de las 3:30 p.m., se realizará un concierto a beneficio de los afectados por el doblete sísmico. La cita será en el Centro Cultural Monte Sacro de Bello Monte.

Torres, quien también es director del Taller de Repertorio Venezolano (TDR Ensamble) invitó al recital que ofrecerán los jóvenes músicos de la iniciativa titulada Mi juguete es canción, en alianza con Impaktemos.

Todo lo recaudado por este evento será destinado a apoyar a los afectados por los recientes terremotos en Venezuela. “El público va a encontrar un universo gigante, mucha diversidad, porque es un programa que está cargado de música venezolana, académica, contemporánea, de cosas muy asociadas al jazz… es muy mixto”, así lo informó Torres.

Además destacó que en esta ocasión las composiciones son creadas y arregladas por los artistas de la formación musical. El TDR Ensamble está conformado por una veintena de jóvenes instrumentistas y cantantes, y se ha dedicado a la investigación y difusión de la obra de autores como Henry Martínez, Aquiles Báez, Cristóbal Soto, Edward Ramírez, Luis Laguna, Prisca Dávila y el mismo Jorge Torres, cuya música ha sido editada por este grupo y está disponible en las plataformas digitales.

A su vez, TDR Ensamble forma parte de Mi juguete es canción, que cuenta con más de una década de trabajo por la infancia y la juventud. Por su parte, Impaktemos, organización civil sin fines de lucro en Venezuela se une como impulsora de proyectos educativos sostenibles para promover la superación personal.

El director del Taller, manifestó que «En esta ocasión significa un refugio fundamental. Es increíble como la música puede llegar a abrazar a una persona y llegar a hacerle sentir paz, a darle algo de esperanza o hacerle, por momentos, desconectar de situaciones tan difíciles, tan duras” la invitación es para que el público caraqueño asista y disfrute de la buena música.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA