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Reforma parcial de Ley de Lactancia Materna será presentada ante la AN en mayo

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PorRafael Velásquez

Abr 16, 2026

CIUDAD MCY.-Para el mes de mayo estará completada la reforma parcial de la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, que desarrolla la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la Asamblea Nacional. La información la dio a conocer la primera vicepresidenta de la comisión, diputada María Rosa Jiménez, quien agregó que, una vez culminada, se entregará al Parlamento para su segunda discusión, ya que la misma fue aprobada en un primer debate.

Jiménez explicó durante la sexta reunión de la comisión que esta reforma no eliminará los beneficios ya existentes, sino que más bien cuida los principios y las bondades que garantiza esta ley. Además, reforzará la promoción de una cultura en la sociedad que defienda la lactancia materna.

La reforma se trabaja en cuatro pilares: protección jurídica, promoción de la lactancia materna, apoyo (infraestructura y recursos) y acompañamiento a las madres lactantes para mantener los beneficios de la ley.

El presidente de la Comisión de las Familias, diputado Jorge Arreaza, recibió los argumentos y propuestas de la reforma, y destacó que este instrumento legal es fundamental para la protección del hogar y de los lactantes.

Por otra parte, la Comisión realizó un reporte por parte de los equipos de trabajo que diseñan el Código de Familia. Arreaza instó a considerar la Lopnna y a evaluar los puntos que se deben codificar para la protección de la familia.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

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