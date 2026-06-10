Refuerzan medidas de seguridad de candidatos presidenciales en Colombia

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Colombia fortaleció las medidas de seguridad de los candidatos presidenciales, sus fórmulas vicepresidenciales y equipos de campaña, de antesala a la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio.

Previamente, el presidente Gustavo Petro le ordenó a la Fuerza Pública reforzar la seguridad de los aspirantes a la Presidencia, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; y Abelardo de la Espriella, del movimiento derechista Defensores de la Patria.

“Ordeno a la fuerza pública duplicar el cuidado de los dos candidatos presidenciales. Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo, corazón y cerebro a mi pueblo. Pero blinden a los candidatos, es mi orden”, comunicó Petro en su cuenta de la red social X.

En respuesta, se ejecutó la más reciente reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, en la cual se revisaron los esquemas de protección y se analizaron potenciales escenarios de riesgo.

De acuerdo con una información del Ministerio del Interior, para que los comicios concluyan de manera pacífica, se perfeccionan las acciones de prevención para proporcionar seguridad en los desplazamientos y campañas en todo el país.

Mediante la entidad se dio a conocer que todas las capacidades institucionales están articuladas para garantizar una segunda vuelta presidencial segura, con plenas garantías democráticas y respeto por los derechos políticos.

FUENTE : PRENSA LATINA

FOTO : CORTESÍA