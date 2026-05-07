Rehabilitan segunda pasarela hacia Pasaguaca en Chuao

La obra fortalece la movilidad y seguridad de comunidades costeras de Aragua

CIUDAD MCY.- En una jornada de atención directa al pueblo costeño de Chuao, municipio Santiago Mariño, autoridades regionales y locales realizaron la entrega oficial de la rehabilitación de la pasarela que conecta con la comunidad de Pasaguaca, infraestructura considerada fundamental para la comunicación y el tránsito seguro de los habitantes de la zona.

La obra, ejecutada bajo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, responde a un compromiso asumido previamente con los residentes de esta comunidad agrícola y turística de la costa de Aragua.

Durante la actividad estuvieron presentes la lideresa revolucionaria Érika Farías y la tutora territorial y presidenta del Instituto Autónomo de las Costas de Aragua, Lucellis Hidalgo, quienes resaltaron la importancia de seguir fortaleciendo las infraestructuras rurales para garantizar mejores condiciones de vida a las comunidades.

Las autoridades destacaron que esta rehabilitación forma parte de las acciones orientadas a consolidar la conectividad y el bienestar social en distintos sectores del estado. Asimismo, enfatizaron que esta es la segunda pasarela recuperada en la zona, priorizada a través de la Sala de Autogobierno y articulada junto al poder popular.

El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, expresó su satisfacción por la culminación de la obra y agradeció el respaldo de los distintos niveles de gobierno.

“Nos sentimos muy felices porque estamos haciendo la entrega de la rehabilitación de la pasarela hacia Pasaguaca. Esta es la segunda pasarela que rehabilitamos, y queremos agradecer, por supuesto, a nuestra gobernadora Joana Sánchez, a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, los tres niveles de gobierno y al Poder Popular que a través de la Sala de Autogobierno priorizaron esta pasarela”, afirmó.

Guzmán señaló además que esta estructura representa una vía esencial para la comunicación hacia Pasaguaca y garantizará un tránsito más seguro para las familias y productores de la localidad.

La comunidad celebró la culminación de los trabajos, considerando la pasarela como una solución vital para el acceso cotidiano hacia hogares y zonas productivas de esta parroquia costera del municipio Santiago Mariño.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA