Minec y niños de Aragua fortalecen Plan Chuquisaca con llenado de bolsas

CIUDAD MCY.- Niños y niñas del estado Aragua se sumaron con entusiasmo a la jornada de llenado de bolsas para la plantación de árboles con el acompañamiento de funcionarios del Ministerios del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec).

La actividad se llevó a cabo en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Simón Bolívar II, ubicada en el municipio Santiago Mariño, y contó con la participación activa de la comunidad educativa bajo las directrices del Plan Chuquisaca, una estrategia nacional orientada a fortalecer la capacidad de respuesta en materia de producción forestal y recuperación de suelos.

Esta jornada representa un paso fundamental en el ciclo de vida forestal, ya que el llenado de bolsas constituye el hogar inicial donde germinará la vida que posteriormente sanará los suelos.

Gracias al despliegue técnico del equipo multidisciplinario, se garantiza la base necesaria para la producción de plántulas que cumplirán la misión vital de reforestar y devolverle el equilibrio a nuestros ecosistemas.

La actividad no solo se limitó a la labor técnica, sino que se consolidó como un acto de amor hacia la naturaleza, reafirmando que cada bolsa preparada es una oportunidad para mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer los pulmones vegetales de la entidad aragüeña.

PRENSA ECOSOCIALISMO ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA