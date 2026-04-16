Renovación de Consejos Comunales consolida la 5T

Más de 420 estructuras serán actualizadas durante el mes de abril con jornadas democráticas por toda la entidad

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se prepara para una nueva jornada electoral con la renovación de Consejos Comunales, una acción que marca el rumbo hacia la edificación del modelo comunal y consolidación de la 5T del Plan de la Patria.

“En la entidad tenemos mil 929 estructuras y, más de 420 cumplieron su periodo de trabajo”, informó el secretario de Comunas y Movimientos Sociales de la Gobernación, Manuel Pérez, en una entrevista exclusiva a Ciudad MCY.

Los convocados a esta importante cita son los residentes comunitarios mayores de 15 años, quienes tienen el derecho y deber, tanto de postular como de seleccionar mediante el sufragio, a los voceros y voceras de los respectivos comités.

Para interés de la colectividad, estos responden a las necesidades planteadas en las Agendas Concretas de Acción, además, las autoridades gubernamentales promueven la instalación de otras instancias como ambientalismo, gestión de riegos, entre otras que se adecuen a la particularidad de cada territorio.

“Según la Ley de los Consejos Comunales, pueden crear los comités según la necesidad y realidad que presenten, no hay límite en la conformación”, subrayó Pérez.

ESTADO COMUNAL

El proceso toma mayor fuerza en un momento coyuntural: la edificación del Estado Comunal, cuando el Poder Popular Organizado lleno de conciencia política y administrativa, recibe los recursos y decide a donde dirigirlos para mejorar la calidad de vida.

“Desde el 2024 se transfirieron las competencias a los habitantes, ahora ellos saben lo que es administrar, ejecutar, rendir cuentas y hacer su contraloría (…) pasamos de un ejercicio a una realidad, ya podemos ver la transformación en el estado social”, mencionó el Secretario de Comunas.

Con la puesta en marcha de los proyectos comunitarios es notoria la mejoría de infraestructura educativa, deportiva, cultural y de salud; la optimización de servicios públicos, el incremento del sistema económico local y sustentable.

TURISMO COMUNAL

La secretaria de Turismo, Vicmar Olmos, también dijo presente en el acercamiento con los medios de comunicación, con el objetivo de promover la instalación de mesas en esta materia dentro de los Consejos Comunales.

“Esperamos constituir los comités de turismo e identidad, para territorializar las políticas de turismo y reforzar la aragüeñidad dentro de las comunidades”, enfatizó.

Existe un gran interés en afianzar el turismo comunal para dinamizar las actividades de ventas y servicios, así como, exaltar el gentilicio cultura y patrimonio.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY