Inició segunda fase del plan Credi Bodegas en el municipio Ribas

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de dinamizar la economía popular en el municipio José Félix Ribas, esta semana arrancó la segunda etapa del plan Credi Bodegas.

Esta iniciativa se alinea con la primera transformación de las 7 T para el progreso económico nacional, según informó Fredoal Rondón, secretario de Economía Social de la jurisdicción.

Esta fase operativa consiste en el despliegue técnico para visitar y verificar los negocios postulados al programa de financiamiento. Las inspecciones comenzaron en la parroquia Castor Nieves Ríos, donde se abordaron 19 establecimientos en el sector La Mora, vinculados a la Comuna Cacique Guaracarima. Simultáneamente, en la Comuna Socialista Las Mercedes, el equipo inició el abordaje en la zona alta de Los Maleteros con la atención a 23 comerciantes.

El equipo multidisciplinario encargado de estas supervisiones está integrado por representantes del Banco de los Trabajadores y la Sundde, junto a voceros de la Sala de Autogobierno, Alimentos Los Llanos y el propio secretario Rondón.

Las autoridades informaron que los recorridos se mantendrán de forma progresiva en los distintos circuitos comunales hasta completar el censo de todos los aspirantes. Este esfuerzo de fortalecimiento comercial cuenta con el respaldo de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Juan Carlos Sánchez.

PRENSA RIBAS

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