Riada deja más de 270 fallecidos y mil 400 desaparecidos en Nepal y China

CIUDAD MCY.- Autoridades de Nepal y China informaron que la riada que golpeó este miércoles por la mañana una zona fronteriza común, hasta ahora deja un saldo de más de 270 fallecidos y cerca de mil 400 desaparecidos, de ellos varios centenares son extranjeros.

La crecida, que según expertos al parecer fue provocada por el desprendimiento de un glacial en el norte de Nepal, destruyó varias poblaciones, embalses y puentes en el distrito de Rasuwa, provincia nepalí de Bagmati, y en el condado de Gyirong (Tíbet, en el suroeste de China).

En Nepal, las autoridades dieron a conocer este jueves que se han recuperado al menos 270 cuerpos, mientras en China informaron que el desastre natural ha dejado hasta ahora tres fallecidos. La cifra de desaparecidos en Nepal ascendió a 826, mientras China mencionó que 558 personas se encuentran con un reporte de pérdidas en el condado tibetano de Gyirong.

En Nepal se dio a conocer que 445 personas fueron rescatadas, 27 de ellas extranjeras. De los 558 desaparecidos reportados por China, 260 son extranjeros. Nepal puntualizó que 644 extranjeros se encuentran entre los desaparecidos.

En esa lista figuran 178 indios, 65 estadounidenses, 35 australianos, 33 británicos, 25 canadienses, 51 malasios, 53 ucranianos, nueve singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, ocho alemanes, cuatro franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses, ocho rusos y cuatro españoles.

FUENTE : TELESUR

FOTO : CORTESÍA