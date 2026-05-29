Rostros de plata, almas de fuego: Aragua abraza sabiduría de sus abuelos

En la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor, se rinde tributo a la generación dorada que con esfuerzo, dedicación y amor cimentó las bases de nuestra sociedad.

CIUDAD MCY.- Dicen que las arrugas en el rostro de un anciano son los renglones donde la vida ha escrito sus mejores historias. En Venezuela, el mes de mayo no es solo el preludio de lluvias; también es el tiempo sagrado para honrar a los robles que con su sudor, su ternura y sus manos cansadas sostienen los cimientos de la patria.

La fecha es propicia para celebrar a quienes, con sus hilos de plata y manos sabias, han tejido el mapa de nuestras vidas. Ser abuelo o adulto mayor es sinónimo de sabiduría, refugio seguro de amor incondicional y para muestra de ello, basta caminar por la Comunidad Robinsoniana y tocar la puerta a Hilda Aguirre.

A sus 70 años, con el orgullo de haber acunado a tres hijos de 50, 47 y 45 años y ver florecer su árbol familiar en nueve nietos y cuatro bisnietos, Hilda encarna esa maternidad comunitaria que sostiene a los pueblos. Ella no espera que la llamen; su casa es un refugio abierto las 24 horas del día para sus contemporáneos.

Como promotora electa por su comunidad, acumula más de cinco décadas de incansable labor social. Su hogar se ha transformado en un templo de solidaridad donde se organizan compartires y se distribuyen de manera transparente los beneficios alimentarios para los abuelitos, pero sobre todo en este dulce hogar, se comparte la vida.

«Yo me siento súper orgullosa de ser adulta mayor», confiesa Hilda con una sonrisa que ilumina el espacio. «Tengo 52 años trabajando con mi comunidad en lo social. Lo que me den, lo que me donen, yo se lo entrego a mis abuelitos porque ellos me necesitan. Mis hijos son mi sustento y me acompañan a consentirlos; les damos amor aquí en mi casa, cocinamos con mi huerta de palos y somos muy felices juntos. Estoy profundamente agradecida con nuestro Comandante Eterno Chávez, quien nos visibilizó, con la presidenta Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez que nos protege en alimentación, medicina y atención social», enumeró la benefactora.

SABERES, SALUD Y MELODÍAS

Por ello es que Aragua se consolida como epicentro del amor, la inclusión y la justicia social a través de un gran despliegue, formativo y recreativo, enmarcado en el Día Nacional del Adulto Mayor.

A través de cantos, saberes compartidos, la entidad demuestra que envejecer en nuestra tierra no es el final de un camino, sino la cúspide dorada de la dignidad.

Wilfredo Merchán, director estatal de Adultos Mayores, informó que la Fiesta de la Experiencia arrancó formalmente el lunes 25 de mayo en la sede del INASS Turmero, con el foro «La Geriatría como Ciencia Orientadora para Conocer el Proceso de Envejecimiento», seguido el martes 26 por una ponencia sobre el estricto marco legal que ampara los derechos de la tercera edad en Venezuela.

Al mismo tiempo detalló que el municipio Revenga se vistió de gala en la Casa de la Cultura «Poeta Pedro Rafael Buznego» con el festival municipal La Voz Dorada del Adulto Mayor, donde los abuelos demostraron que la pasión no se arruga, deleitando al público con boleros, salsa y el contagioso zapateo del joropo llanero. Los ganadores locales, se preparan para el gran certamen estatal en el Teatro de la Ópera de Maracay.

Este jueves 28 se activó un despliegue sin precedentes de atención médica y «Hogares Saludables» que abarcará de manera simultánea centros emblemáticos como el Geriátrico SAGER en Maracay, el “Capitán Luis Rafael Pimentel” de San Mateo, el “Haydee Machín” de Cagua, así como las Casas de Abuelos de Paya, Samán de Güere, Las Tejerías, La Victoria, El Limón, San Casimiro y Santa Rita, entre otros.

PRÓXIMOS EVENTOS

El día cumbre será este viernes 29 de mayo, cuando se iniciará con eucaristías de acción de gracias en Maracay y Turmero, luego la Sesión Solemne en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba). El orador de orden será el diputado a la Asamblea Nacional, Diógenes Linares, quien también funge como viceministro de Movimientos Sociales del Ministerio del Adulto Mayor. Por la tarde, el Teatro Ateneo de Turmero vibrará a con las prodigiosas voces del festival “Un Canto en Amor Mayor”.

La gran semana de júbilo concluirá por todo lo alto el sábado 30 de mayo con la gran final de las Olimpíadas Doradas Aragua 2026, en el Centro Residencial “Cristina Reverón Pacheco” de Turmero.

Allí, en sanas y alegres jornadas de dominó, bolas criollas y ajedrez, los abuelos de la patria demostrarán que su agudeza mental, su espíritu competitivo y su amor por la vida, siguen siendo el faro luminoso que guía el destino de la Venezuela bonita y socialista.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA