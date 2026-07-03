Ruta de la Esperanza brinda acompañamiento emocional a niños tras emergencia sísmica

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de ofrecer un mensaje esperanzador a los afectados por los sismos, el Gobierno nacional lleva a cabo un despliegue sociocultural a través del programa Ruta de la Esperanza, diseñado para acompañar y mitigar el impacto psicológico en niños, niñas, adolescentes y adultos en general.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, manifestó que esta iniciativa invita a transitar juntos el proceso emocional que ha dejado el evento sísmico. «Estamos en pie y levantamos a Venezuela con nuestras manos, nuestros corazones», enfatizó.

La Ruta de la Esperanza agrupa a brigadistas y voluntarios que se trasladan a los campamentos transitorios para alejar la incertidumbre de los más pequeños con juegos, cantos y actividades recreativas.

Desde su activación, la ruta se ha trasladado a los campamentos ubicados en la Plaza de la Moneda, al Complejo Educativo Guayana Esequiba de San Bernardino y al Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

Esta semana se prevén actividades para fomentar el arte y la recreación como herramientas terapéuticas esenciales en los centros ubicados en las parroquias Sucre, San Juan, San Agustín, Altagracia, 23 de Enero, La Pastora y Santa Teresa para apoyar las acciones de atención integral de los niños y niñas.

FUENTE : AGENCIA

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