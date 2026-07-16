Ruta de la Esperanza se activó en Curiepe con con la participación de El Sistema

CIUDAD MCY.- A través de la Ruta de la Esperanza, iniciativa que atiende a niños y niñas afectados por el doble sismo del pasado 24 de junio, se llevó a cabo una jornada que incorporó música y recreación, mediante el arte, en el campamento transitorio de Curiepe, ubicado en el estado Miranda.

Las autoridades mantienen el despliegue en las zonas vulnerables de la entidad, con el objetivo de abordar a la población infantil, y a través de estas herramientas minimzar el impacto psicológico de la tragedia. La actividad permitió activar sonrisas con la música de El Sistema y la magia del Circo Nacional de Venezuela.

Además, los más pequeños disfrutaron de juegos tradicionales, dibujo y pintacritas, herramientas clave para mitigar el miedo y procesar la contingencia de forma sana. Vale acotar que el abordaje psicosocial se mantendrá permanente en la jurisdicción.

FUENTE : MINCULTURA

FOTO : CORTESÍA