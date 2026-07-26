«Ruta de la Esperanza» se activó en el campamento transitorio César Rengifo

CIUDAD MCY.- Las distintas disciplinas artísticas adaptadas a actividades lúdicas han servido como herramientas de apoyo emocional y recuperación colectiva para superar las afectaciones por los sismos del pasado 24 de junio.

Es por ello que la «Ruta de la Esperanza» se activó en el Campamento César Rengifo con el fin de llevar atención emocional a las familias. La jornada contó con actividades y expresiones artísticas de diversas disciplinas que funcionan como herramientas de apoyo.

En la jornada se destacó la creatividad, unión y patriotismo entre las familias de este lugar, con las pinturas en los mosaicos que se dispusieron para despejar la mente de los afectados por los movimientos telúricos.

Por otro parte, el artista plástico Víctor Cairo, dictó un taller de estampa y grabado a través de herramientas cotidianas, lo que fomentó el aprendizaje sobre composición, texturas y expresión plástica en los participantes.

FUENTE: VTV

FOTO : CORTESIA