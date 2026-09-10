¿Sabes qué le ocurre a tu cuerpo cuando sientes miedo?

CIUDAD MCY.- El miedo es un mecanismo evolutivo de supervivencia diseñado para mantenernos con vida frente a una amenaza. Mucho antes de que seas consciente de lo que está sucediendo, tu cerebro desencadena una cascada neuroquímica que transforma tu fisiología en cuestión de milisegundos.

Todo comienza en el sistema límbico. Cuando percibes un peligro, un ruido estruendoso, una sombra o un peligro inminente, la información sensorial llega a la amígdala, el centro de procesamiento del miedo en el cerebro.

Si la amígdala interpreta que la situación es peligrosa, envía de inmediato una señal de socorro al hipotálamo. Este actúa como un centro de control que activa el sistema nervioso simpático a través de vías neuronales ultrarrápidas, poniendo al organismo en estado de alerta máxima antes de que la corteza cerebral pueda racionalizar la amenaza.

La cascada hormonal y cómo reaccionar

La activación simpática estimula las glándulas suprarrenales para que liberen un alud de hormonas del estrés directamente en el torrente sanguíneo, principalmente adrenalina, noradrenalina y cortisol. Estas sustancias reconfiguran instantáneamente la prioridad de las funciones corporales, entre ellas el sistema cardiovascular a pleno rendimiento, la adrenalina acelera el ritmo cardíaco y eleva la presión arterial para bombear oxígeno rápidamente a las extremidades y músculos principales.

Hiperventilación estratégica, los bronquios de los pulmones se dilatan para absorber la mayor cantidad de oxígeno posible con cada inhalación. Redistribución del flujo sanguíneo, la sangre se redirige desde la piel y los órganos digestivos hacia los músculos esqueléticos. Esto causa la clásica palidez y la sensación de «nudo en el estómago».

Liberación de energía inmediata, el hígado libera glucosa a la sangre para proporcionar una fuente de energía disponible de inmediato para luchar o salir corriendo y la Agudización sensorial, donde las pupilas se dilatan para dejar entrar más luz y ampliar el campo visual periférico.

Efectos secundarios

La piloerección (la conocida piel de gallina) es un vestigio evolutivo que eregía el pelo de nuestros antepasados mamíferos para parecer más grandes ante los depredadores o conservar el calor. Por otro lado, la activación de las glándulas sudoríparas ecrinas provoca el sudor frío, una respuesta pensada para refrigerar el cuerpo ante un esfuerzo físico inminente y mejorar la adherencia de las manos sobre las superficies.

El impacto del miedo prolongado en la salud

Cuando la amenaza desaparece, el sistema nervioso parasimpático toma el control mediante la respuesta de «descanso y digestión», devolviendo los parámetros a la normalidad. Sin embargo, en el mundo moderno, el estrés crónico o los trastornos de ansiedad pueden mantener esta respuesta activada de forma continua.

La presencia prolongada de cortisol elevado debilita el sistema inmunitario, aumenta la tensión arterial crónica, altera el sueño y degrada la memoria a largo plazo en el hipocampo. Comprender la fisiología del miedo es el primer paso para aprender a regular sus efectos en nuestra vida cotidiana.

FUENTE: EL FOCO

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