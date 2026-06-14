Sacven realiza gira para orientar a creadores y usuarios de la música

La directiva de la instancia que resguarda los derechos de autor enfatizó la necesidad de honrar el trabajo de los creadores

CIUDAD MCY.- La Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven) inició una gira nacional en la ciudad de Maracay, en la que ofreció detalles sobre los avances de la institución en relación a la protección de la propiedad intelectual, así como también, abordar el impacto de las nuevas tecnologías en la creación musical y audiovisual.

​El encuentro estuvo encabezado por Marcel Sánchez, directora general de Sacven, en compañía de Marisol Muñoz, gerente de la institución y Alejandro Sánchez, gerente de contabilidad y finanzas de la misma instancia.

En el encuentro con los medios de comunicación, las autoridades manifestaron que la institución tiene 71 años de trayectoria ininterrumpida y se ha mantenido a la vanguardia tecnológica adaptándose a las nuevas innovaciones como la llegada de la Inteligencia Artificial (IA).

La directora general, Marcel Sánchez indicó que: «como sociedad de gestión colectiva Sacven es la encargada de recaudar, administrar y distribuir las regalías correspondientes a los repertorios musicales y audiovisuales en el país, gracias a los convenios internacionales de reciprocidad, la institución no solo protege a los creadores venezolanos, sino que gestiona los derechos de aproximadamente 100 sociedades homólogas en todo el mundo».

​Asimismo, Sánchez afirmó que es importante la necesidad de difundir y educar sobre el derecho de autor.

«El derecho de autor es un derecho humano cada vez que se difunde música en un espacio público o se realiza un espectáculo, se debe honrar el trabajo de los creadores», enfatizó.

Por su parte, Marisol Muñoz, gerente de Sacven, explicó que el creador debe formalizar su ingreso como socio mediante la firma de un contrato de cesión de derechos.

«Por estricto mandato de Ley estos contratos de gestión y cesión de derechos tienen una duración máxima de 5 años, los cuales pueden ser renovados tras el acuerdo mutuo de las partes y al asociarse a Sacven el contrato adquiere automáticamente un alcance global gracias a los convenios de reciprocidad internacional».

Muñoz subrayó que el contrato garantiza la protección de temas musicales en países como Argentina, México y Estados Unidos.

«Las sociedades homólogas de esas naciones recaudan los derechos y los transfieren a Venezuela para ser entregados al autor».

​Con este despliegue, Sacven reafirma su compromiso de continuar recorriendo el territorio nacional para fortalecer la cultura del respeto a la propiedad intelectual y asegurar el sustento de los autores en la era digital.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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