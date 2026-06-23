Saime: padres con hijos nacidos en el extranjero ya pueden gestionar su cédula

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), explicó a través de sus redes sociales el procesamiento a seguir para los padres con niños nacidos fuera del territorio nacional.

Según la información proporcionada, las personas que se encuentren en esta situación y residan en el país ya pueden gestionar el documento de identidad de sus hijos de forma directa.

Para asegurar el éxito de la solicitud de la primera cédula de identidad para niños nacidos en el extranjero, es fundamental cumplir con una serie de requisitos previos en la plataforma digital del Saime.

Pasos previos para solicitar la primera cédula de identidad en el Saime

El primer requerimiento obligatorio consiste en realizar la inserción del acta de nacimiento del menor. Este paso es indispensable antes de avanzar en el sistema.

Una vez que este documento esté registrado de manera correcta, usted debe ingresar al portal web oficial del Saime para pedir el día y la hora de su cita de identificación.

Requisitos para el día de la cita

Cuando asista a la oficina asignada, debe llevar la planilla de la cita impresa y el acta de nacimiento original del niño. Es obligatoria la presencia del padre o de la madre. El representante que asista debe presentar su documento de identidad laminado y vigente.

En caso de que los padres no estén presentes, el tutor legal tiene la obligación de consignar el documento oficial de colocación familiar.

¿Cómo crear un usuario en el sistema Saime?

Para iniciar cualquier trámite, debe ingresar a la página web oficial del Saime y seleccionar la opción de registro. El sistema le solicitará sus datos personales básicos:

Número de cédula de identidad

Nombre completo

Correo electrónico activo

Número de teléfono de contacto.

Tras completar estos campos, usted recibirá un código de validación en su correo electrónico para confirmar la cuenta, establecer su contraseña de seguridad y así completar el registro de forma exitosa.

FUENTE: EL ARAGUEÑO

FOTO:CORTESIA