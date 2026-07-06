Saime reprograma citas para pasaporte asignadas entre 25JUN y 3JUL

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que las citas para pasaportes pautadas entre el jueves 25 de junio y el viernes 3 de julio en las oficinas de la ciudad de Caracas y los estados Miranda y La Guaira serán reprogramadas cuando el servicio de atención se restablezca con normalidad.

De acuerdo con una publicación en su cuenta Instagram, quien necesite tramitar un pasaporte con fecha de entrega inmediata debe realizarlo a través de la opción Pasaporte habilitado en la oficina Simón Bolívar de Plaza Caracas.

Además, en el resto de los estados, el ente indicó que quienes tienen citas agendadas en ese mismo período pueden asistir a las oficinas que permanezcan activadas sin necesidad de una reprogramación.

Al respecto, se encuentran habilitadas oficinas en Puerto Ayacucho, Amazonas; Anaco, Guanipa, José Antonio Anzoátegui y Puerto La Cruz, en Anzoátegui; San Fernando, en Apure; y Cagua II y Maracay-El Limón, en Aragua.

En Bolívar las de San Félix, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar; en Carabobo, las de Guacara, Valencia I- Los Colorados, Vicente Salias, Los Guayos y La Noria; en Cojedes, San Carlos y Tinaquillo y en Delta Amacuro, la de Tucupita.

Asimismo, en Falcón, las oficinas de La Vela de Coro y Mercado Turístico; en Guárico, las de San Juan de Los Morros y Valle de la Pascua; y en Lara, las oficinas de Barquisimeto II, El Ujano y El Tocuyo; en Mérida, la del Metropolitano, Santa Cruz de Mora, El Vigía, Campo Elías y Santa Elena de Arenales.

Por otra parte, en Monagas, las oficinas de Maturín y Punta de Mata, mientras que en Nueva Esparta fueron habilitadas Saime La Asunción, Boca de Río, Juan Griego, El Espinal y el Frente Porlamar.

En otros como Portuguesa, los usuarios pueden asistir a las oficinas de Guanare, Trailer Playón, Turén y Acarigua; en Sucre, Cumaná y Carúpano; en Táchira, San Cristóbal, San Antonio y La Grita; en Trujillo las de la capital, Valera y Boconó; y en Yaracuy está activa la oficina de San Felipe.

AVN