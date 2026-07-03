Salomón Rondón envió un mensaje a Venezuela tras los terremotos

CIUDAD MCY.- El mundo tiene muchos ojos puestos en Venezuela después de los trágicos terremotos que se presentaron en el país el pasado miércoles 24 de junio. Son muchas las voces que se han solidarizado con las víctimas, una de ellas la del histórico delantero de la Vinotinto, Salomón Rondón.

El veterano jugador dio unas declaraciones sobre lo ocurrido y apuntó a lo que ha visto de las noticias que van surgiendo sobre la tragedia.

«Obviamente sigo en contacto con la familia en Venezuela, son situaciones que se escapan de las manos de cualquier ser humano. Es una situación bastante difícil de asimilar, porque uno tiene a los seres queridos lejos, uno está trabajando y enfocado en los que es la profesión, pero uno por ser futbolista no deja de ser un ser humano y persona también», dijo.

El jugador también enfatizó que espera que el país pueda recuperarse de esta situación que ha cobrado la vida de más de mil venezolanos, en cifras oficiales.

«Han pasado muchísimas desgracias, han pasado muchísimas cosas que no se les desea a nadie en el mundo, pero esta vez nos tocó vivirla nosotros; a mí gente, a mí pueblo en Venezuela y ayudando desde donde se pueda, organizando cosas desde la distancia», comentó.

Y agregó: «De estar vamos a salir, nos vamos a levantar como hemos hecho siempre. Es algo que a los venezolanos nos caracteriza, así que toda mí energía y mis bendiciones».

Salomón Rondón, ahora mismo, se encuentra en México concentrado con su club, Pachuca, mientras sigue preparando la acción con la institución.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA