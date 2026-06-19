Salvador Pérez es el nuevo rey del jonrón en el estadio de Kansas City

CIUDAD MCY.- El jonrón solitario de Salvador Perez en la sexta entrada del jueves por la noche fue el número 137 en el Kauffman Stadium, superando a George Brett como el jugador con más hits en los 54 años de historia del estadio.

El cuadrangular se produjo en medio de una ofensiva arrolladora de los Reales en su victoria por 14-6 sobre los Cardenales en el primer partido de la serie el jueves. Fue una noche espectacular para la alineación, donde los nueve titulares llegaron a base, ocho conectaron al menos un hit y tres batearon jonrones: Pérez, Bobby Witt Jr. y Jac Caglianone. Los Reales también conectaron seis dobles como equipo, y sus 17 hits fueron la mayor cantidad de la temporada.

Sacaron del juego al abridor de los Cardenales, Matthew Liberatore, como parte de una segunda entrada de seis carreras, pero nunca bajaron la guardia ante el bullpen de San Luis.

Si bien la salida repentina de Witt en la cuarta entrada por molestias en la rodilla derecha generó preocupación, no hay nada como celebrar un hito, especialmente cuando se trata de Pérez, el capitán venezolano y uno de los más grandes que jamás haya vestido el uniforme de los Reales.

Habían pasado 16 juegos desde el último jonrón de Pérez el 25 de mayo contra los Yankees, y ha sido una temporada complicada para el receptor de 36 años. Pero busca hacer historia en 2026 mientras continúa consolidando lo que podría ser una carrera digna del Salón de la Fama cuando decida retirarse.

El jueves, inició la segunda entrada de seis carreras de los Reales con un doble, y en la sexta entrada, Pérez conectó un batazo en conteo de 2-1 contra el relevista de los Cardenals, Max Rajcic, quien hacía su debut en las Grandes Ligas, un batazo proyectado por Statcast de 385 pies hacia la esquina del jardín izquierdo. Eso finalmente rompió el empate en el récord de más jonrones en el estadio Kaufmann con Brett, quien había mantenido el récord en solitario desde que superó a Amos Otis el 24 de agosto de 1985.

Cuando Pérez se paró en el plato en la parte baja de la octava entrada, los Reales mostraron su jonrón en el marcador CrownVision, y recibió una ovación de pie del público, la cual agradeció con un gesto de cabeza y luego conectó un sencillo al jardín derecho para su tercer hit de la noche.

Este batazo también fue el jonrón número 313 de la carrera de Pérez, dejándolo a solo cuatro jonrones de empatar a Brett en el récord histórico de jonrones de la franquicia (317) y a cinco de superar al mejor jugador de los Reales de todos los tiempos.

Cuando Pérez alcance a Brett, se convertirá en el tercer jugador activo en poseer el récord histórico de jonrones de su equipo actual, uniéndose a Mike Trout (421 con los Angelinos) y el dominicano Manny Machado (206 con los Padres).

FUENTE: E L FOCO

FOTO:CORTESIA