Salvador Pérez sacó un jonrón histórico

CIUDAD MCY.– Salvador Pérez sigue haciendo historia en las Grandes Ligas. Este sábado, sumó un nuevo registro para él y también para la organización de los Reales de Kansas City en la victoria 3-2 sobre los Tigres de Detroit.

Y es que el receptor venezolano despachó su jonrón 318 de por vida en las Ligas Mayores, todos con el uniforme de los «Boys In Blue», lo que significa una nueva marca histórica en vuelacercas para la organización superando a George Brett.

El cuadrangular llegó en el séptimo episodio, cuando los Reales perdían por 2-1 y sirvió para igualar la pizarra en ese momento, sirviendo para una nueva remontada del equipo de Misuri.

Salvador Pérez significó el primer bateador del episodio y se enfrentó a los envíos del derecho Kyle Finnegan, quien apenas realizó dos lanzamientos, ambos slider. El segundo llegó a 84.1 mph y se quedó bastante alto en la esquina, donde el careta hizo swing y envió la pelota a 401 pies por el jardín izquierdo para sacar el número 15 del año y el histórico 318.

Vale recordar que Salvador Pérez es el cuarto criollo con más jonrones en Grandes Ligas, por detrás de los 339 de Eugenio Suárez, los 399 de Andrés Galarraga y los 511 de Miguel Cabrera.

FUENTE : LIDER

FOTO : CORTESÍA