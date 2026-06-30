Se activan más de 60 centros de acopio en Perú para llevar ayuda a Venezuela

CIUDAD MCY.-Más de 60 centros de acopio en Perú fueron activados a nivel nacional para recibir ayuda destinada a los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Solo uno de los principales puntos instalados en Lima logró reunir más de 40 toneladas de donaciones en un solo día. Tenemos el reporte con Oliver Rodríguez.

«Para que tengan una idea, el camión que tenemos aquí atrás es de 30 toneladas y ya está full. Aproximadamente, lleguemos a unas 17 mil a 18 mil toneladas entre ligeras y pesadas», dijo uno de los voluntarios.

FUENTE : UNION RADIO

FOTO : CORTESÍA