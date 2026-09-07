Secretaría de Cultura presentó agenda de septiembre con canto, gastronomía y cine

El secretario Nicolás González ofreció un parte que incluyó la Feria de la Cachapa, presentación del Festival a Viva Voz, el estreno del largometraje Turva y mucho más

CIUDAD MCY.- Durante un encuentro con los medios de comunicación, el secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás González dio a conocer el cronograma para este mes de septiembre, mismo que incluye la integración de todas las expresiones y áreas en pro de realzar el acervo aragüeño.

‎Cada una de las actividades están enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, impulsado la gobernadora Joana Sánchez, para el rescate y preservación de las tradiciones, así como la dignificación de la labor de los cultores. Para ello, se establecen relaciones institucionales con los 18 directores municipales, alcaldes, Gabinete ministerial y entres del Ejecutivo regional.

PRESENCIA TERRITORIAL

El primer punto de la agenda se desarrollará el sábado 12 en el municipio Santiago Mariño, donde la 2° edición del Festival de la Arepa y Chocolate deleitará a los asistentes con sabores propios de la entidad.

A partir del lunes 14 iniciaran una gira por todas las jurisdicciones, esto como parte del Plan Textil y la inauguración de los distintos talleres encargados de la confección de trajes para los movimientos culturales locales. El nombre de los espacios pertenece a los promotores de la danza históricos y emblemáticos, según refirió el vocero.

‎Asimismo, y como parte del trabajo articulado, los equipos participarán en el retorno a clases del periodo 2026-2027, al ofrecer dinámicas de canto, baile, teatro, banda y mucho más dentro de los planteles.

“Hacemos un llamado a la población a regresar a las escuelas, para seguir la formación y dar lo mejor de nosotros en la construcción del país”, subrayó el secretario González.

‎El sábado 19 se llevará a cabo la presentación de los 36 niños y jóvenes que participaran en ‘’A Viva Voz’’, un proyecto que busca mostrar el talento e interpretación de la nueva generación en la música venezolana. Los participantes son habitantes de las comunas aragüeñas, el objetivo de esto es promover y exhibir las capacidades artísticas que existe en el territorio.

El Festival de la Cachapa y Queso de Mano llega nuevamente la ciudad de Maracay, pero ahora desde la Plaza Bicentenaria, el próximo sábado 26. Un espacio con mayor amplitud y accesibilidad será escenario para una muestra culinaria que marcó precedente, y vuelve de la mano con la Cámara Gastronómica del estado Aragua.

Otros eventos

Martes 22: estreno de la película Turva en el Teatro Ateneo de Maracay (TAM), un paso del arte escénica a la gran pantalla.

‎Martes 29: el Teatro de la Ópera de Maracay abre sus puertas a un concierto organizado por la Fundación Makandal, con más de 200 bailarines sobre las tablas y tributos a grandes estrellas como Ruby Pérez, Rocio Durcal y Juan Gabriel.

BALANCE AGOSTO

La ocasión fue propicia para realizar un balance sobre las actividades que se llevaron a cabo en el mes de agosto, en reconocimiento al trabajo de los cultores en mutiles puntos de abordaje.

Uno de los más importantes fue el inicio del Plan Cultura Vial, donde tomaron las principales calles y avenidas de la entidad con el abordaje preventivo y concientización, tanto a peatones como conductores, sobre normas básicas: el uso del rayado y elementos de seguridad, entre ellos el uso de cascos, cinturón de seguridad y respeto al semáforo.

De igual manera, se destacó la selección nombramiento de los patrimonios culturales vivos e inmateriales, tras más de 200 postulaciones.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY